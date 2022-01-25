В Костанае возбуждено уголовное дело по факту появления видео в соцсетях и мессенджерах

Камера сняла момент массовой драки, которая, предположительно, произошла в одном из костанайских увеселительных заведений.

На кадрах видно, что группа молодых людей, избивает трех человек. Нападающие явно превосходят своих оппонентов численностью. Со стороны последних сопротивления почти не оказывается. Один из избитых обездвижено лежит на полу.

Как пояснили сотрудники Департамента полиции, изучившие видеозапись, ими установлено место происшествия. По словам администратора заведения, драка произошла несколько месяцев назад.

Расследование инцидента не велось, так как в полицию не поступало никаких заявлений от пострадавших. Однако, после того, как видеозапись была распространена, по факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Начато досудебное расследование.

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