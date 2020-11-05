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В Костанае возможны перебои с горячей водой

Из-за переврезки внутренних трубопроводов в Костанае в течении суток возможны перебои с горячей водой. Информацию об этом распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».

«Уважаемые потребители, в связи с переврезкой внутренних трубопроводов после проведенных капитальных ремонтов теплосетей от 3 Котельной, с 00:00 часов 6 ноября до 00:00 часов 7 ноября  возможно ограничение подачи горячего водоснабжения потребителям запитанным от 3 Котельной — район  КЖБИ, 5,6,7,8,9 микрорайоны. ГКП «КТЭК» приносит извинения за временные неудобства»,- сообщили в ведомстве.

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