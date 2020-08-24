Сегодня в Костанае возобновил свою работу операционный зал управления госдоходов. Правда, посетить его костанайцы могут только забронировав для себя очередь онлайн. Для этого человеку нужно зайти на специальный сайт и вбить номер своего ИИН. В сам зал запускают только после измерения температуры и обработки рук антисептиком

С сегодняшнего дня так встречают всех посетителей управления государственных доходов Костаная. После послабления карантинных мероприятий здесь запустили операционный зал. Принимают как физических лиц, так и юридических. Правда, только после того, как человек заранее забронировал очередь для посещения.

«Очередь можно забронировать на сайте госуправления, http://kgd.gov.kz/ru/services/online-reservation. там есть онлайн бронирование, ИИН вбиваете и получаете свой талон и можно заброниронировать также предварительное бронирование на сайте мобильного приложения e-Salyk. Заходите, предварительное бронирование»,- говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

Принимать людей налоговики намерены в порядке очереди и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В зал запускают по три человека, между ними обязательное социальное пространство. Именно его костанайцев чиновники просят соблюдать обязательно. Ведь пока риск подхватить вирус все еще есть. А посетителей и в первый день открытия зала немало, дальше будет еще больше, считают специалисты, время такое — сдача налогов.

«Так как карантинные меры послабление. Сегодня — срок оплаты налогов. Которые идут до 1 октября за 19 год — земля и имущество. Очень много звонков. В этот период у нас обычно очень много людей, приходят стучат спрашивают»,- сказала Жанна Турганова.

Режим работы операционного зала управления государственных доходов Костаная — с 9 утра до 18. 30. С перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов. При этом в налоговой так же подчеркивают, что пока в зале не работают кассы, поэтому, чтобы не возникло никаких сложностей, перед тем, как прийти в операционный зал, костанайцам нужно провести все необходимые оплаты заранее.

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