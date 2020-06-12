В Костанае возобновилась работа музеев

В Костанайской области после длительного закрытия, вновь открыли свои двери музеи. Костанайский областной историко-краеведческий музей работает уже третий день. Посетителей немного, говорят сотрудники, но они рады и им. Группы из 30 человек, здесь делят по 15 человек, потому как карантинные требования в регионе не отменены, сообщает alau.kz

Музей, как и другие объекты культуры и торговли, закрылись на карантин в Костанайской области 17 марта. С этого времени, как отмечают работники Костанайского областного историко -краеведческого музея, вся работа с посетителями у них перешла в онлайн-режим. Им пришлось осваивать работу в социальных сетях, и писать на видео лекции об истории края или же об интересных экспонатах, находящихся в залах музея.

«Я хочу сказать, что работа продолжалась, даже больше стало работы, в случае режима. В соцсетях стали мероприятия онлайн формате, лекции, презентации, мастер-классы, виртуальные экскурсии. Связь с нами посетителями не прерывалась, мы по прежнему работали с ними. Много было просмотров»,- говорит экскурсовод Костанайского областного историко-краеведческого музей Валентина Палаева.

Фондовые коллекции Костанайского областного историко-краеведческого музея насчитывают свыше 130 тысяч различных предметов. Это уникальные находки каменного века или эпохи бронзы, этнографическая коллекция, собрание ювелирных украшений, около 4 тысяч произведений живописи, графики и скульптуры, посуды. В общем, на двух этаж костанайцы обязательно смогут найти для себя подходящую экспозицию для просмотра.

«Живое общение лучше и ценители ждали живого общения, когда не открылся еще музей, звонили, спрашивали, заявки оставляли. Начал свою работу с 9 июня после послабления карантина, но работа у нас частично сохраняется онлайн»,- сказала Валентина Палаева.

Работают музеи в прежнем режиме. Костанайский областной историко-краеведческий принимает посетителей каждый день кроме понедельника с 10 часов утра до 5 вечера. Конечно, все санитарно -эпидемиологические требования в музее намерены соблюдать строго, а это носить маски, использовать дезинфицирующие средства. Также большие группы до 30 человек, здесь делят на две. Под запретом пока и массовые мероприятия.

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