В Костанае обострилась ситуация с самовольным строительством. Первый резонансный адрес — многоэтажка № 60 на ул. Каирбекова. Жители квартала в границах улиц Гоголя, Сьянова, Каирбекова и проспекта Аль-Фараби возмущены тем, что общественные слушания по плану детальной планировки прошли уже после того, как застройщик поднял несколько этажей.

По обращениям горожан Государственный архитектурно-строительный контроль выдал предписание о приостановке работ до конца года из-за отсутствия полного пакета разрешительной документации.

Аким Костаная Марат Жундубаев подтвердил наличие нарушений и необходимость остановки стройки: «ГАСК там выявил нарушения, и согласно этому нарушению надо приостанавливать, он должен остановиться… До конца не оформил, у него не было разрешительных документов, ГАСК не дал талон, он начал строить. Это неправильно! Поэтому то, что его наказывают, — совершенно верно».

При этом градоначальник пояснил, что отдел архитектуры не наделён полномочиями физически останавливать работы и в таких случаях передаёт материалы в ГАСК. На вопрос о длительной «несмотря ни на что» стройке аким ответил, что «вопрос не поверхностный» и в подобных историях застройщики «пользуются лазейками», добавив: «Принципиальная позиция архитектора должна быть. Изначально мы же видим, куда идём, что будет».

Второй эпизод касается проспекта Назарбаева: по словам жителей домов № 166 и № 164, между ними снесли общежитие и «полным ходом» ведут строительство девятиэтажки без документов. По сообщениям костанайцев, предписание о приостановке выдано до апреля 2026 года — люди жалуются на трещины и осыпания в своих домах. В отделе архитектуры сообщили, что уведомили ГАСК о ситуации.

«Везде должен быть порядок… Если нарушает — надо наказывать», — подчеркнул Марат Жундубаев, добавив, что ответственность должна наступать для застройщиков как для юридических лиц, а не как для частных граждан.

По обоим адресам горожане продолжают фиксировать ход работ и направлять жалобы в контролирующие органы. Власти обещают реагировать в рамках действующего законодательства.

