В Костанае горит ангар на ул. Уральской: спасатели работают по повышенному рангу

В эти минуты огнеборцы ликвидируют возгорание отдельно стоящего ангара в Костанае на улице Уральской. На месте развернут штаб пожаротушения, организована бесперебойная подача воды, подано несколько водяных стволов.

По данным службы 112, сообщений о пострадавших не поступало . Тушение осложняют сильное задымление, высокая температура и большая пожарная нагрузка. Работы ведутся по повышенному рангу вызова.

