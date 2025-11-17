В Костанае горит ангар на ул. Уральской: спасатели работают по повышенному рангу
В эти минуты огнеборцы ликвидируют возгорание отдельно стоящего ангара в Костанае на улице Уральской. На месте развернут штаб пожаротушения, организована бесперебойная подача воды, подано несколько водяных стволов.
По данным службы 112, сообщений о пострадавших не поступало . Тушение осложняют сильное задымление, высокая температура и большая пожарная нагрузка. Работы ведутся по повышенному рангу вызова.
Полиция расширяет применение дронов в Казахстане
Жаңалықтар - 13.11.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.