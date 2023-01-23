В Костанае выдан первый госномер «иностранцу»

Сегодня, 23 января началась легализация иностранных авто ввезенных до 1 сентября 2022 года.

Житель города Костаная Андрей Кусков получил госномера и техпаспорт, которые ему вручил директор НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Миржан Жанабаев.

— Автомобиль «Volkswagen Caravelle» приобрел еще три года назад у своего приятеля в Челябинске. Ездил на российских номерах. Когда узнал о том, что определены сроки легализации то очень обрадовался, сразу же подал заявку, машина у меня по документам «чистая». Трудностей с оформлением не было никаких, сдал все необходимое и вот теперь моя машина официально казахстанская, я этому очень рад, — отметил Андрей Кусков.

По предварительным расчетам по Костанайской области эксплуатируется около 3 тысяч иностранных авто. Дело в том, что регион транзитный и очень много машин прошло первичную регистрацию именно здесь и затем отправились в другие регионы страны.

— Примерно около 3000 машин должны пройти регистрацию через Автоцон Костаная, все зависит от того насколько автомобиль документально чист. Сегодня до обеда было подано около 70 заявок, также большое количество владельцев пришло, чтобы узнать о деталях подачи заявки. Сотрудники, в свою очередь, разъясняют все поэтапно, — отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

Большой спрос не пугает сотрудников автоцона, они со своей стороны гарантируют, что весь процесс легализации для владельцев пройдет беспрепятственно, главное, чтобы с их стороны были подготовлены все необходимые документы.

Сегодня же полицейские и представители автоцона ответили на вопросы прессы на брифинге, который был посвящен легализации иностранных автомобилей, которая стартовала в Казахстане

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