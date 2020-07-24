В Костанае выявлен факт распространения заведомо ложной информации, связанной с пандемией

В полиции сообщили, что в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей был выявлен факт распространения заведомо ложной информации о химическом отравлении населения. Данная информация была размещена в «Инстаграме», сообщает областной оперативный штаб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана 44-летняя жительница города Костаная. В отношении ее начато досудебное расследование по статье 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации».

Департамент полиции Костанайской области обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства Республики Казахстан и просит не распространять заведомо ложную информацию.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

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