В Костанае выявлена финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GАР». Об этом сообщает департамент экономических расследований по Костанайской области.

Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге

путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других

В офисе организации обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками итд

Департаментом экономических расследований по Костанайской области расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.

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