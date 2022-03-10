Фото предоставлено департаментом экономических расследований по Костанайской области
В Костанае выявлена финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GАР». Об этом сообщает департамент экономических расследований по Костанайской области.
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Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге
путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других
В офисе организации обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками итд
Департаментом экономических расследований по Костанайской области расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
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