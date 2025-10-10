Утром 17 июля этого года 34-летний хирург-уролог костанайской областной больницы Антон Кистанов провел вместе с коллегами две операции для пациентов с мочекаменной болезнью. По их окончанию, он увидел на своём мобильном телефоне сообщения о том, что в приемном покое его ожидает пациент.

В суде рассмотрели дело 34-летнего Аблайхана Саренжепова, который ранее уже дважды привлекался к уголовной ответственности. В 2019 году он был осуждён в Аркалыке за управление автомобилем в нетрезвом виде, будучи лишённым водительских прав, а также в Акмолинской области — за участие в групповом грабеже. Тогда суд назначил ему условный срок на 3 года и 9 месяцев. Однако, как отмечается в обвинении, Саренжепов вновь совершил умышленное преступление небольшой тяжести.

По данным следствия, 16 июля его доставили на «скорой» в Костанайскую областную больницу, где врач Антон Кистанов диагностировал у него камень в почке, оказал первую помощь и назначил лечение. На следующий день Саренжепов вновь обратился в больницу из-за болей.

«В ходе ожидания своего приема Саренжепов неоднократно обращался к медперсоналу, жалуясь на боли в почках, и на долгое ожидание врача. Далее, около 12:30 врач-уролог Кистанов принял Саренжепова в кабинете приемного покоя и между ними произошел словесный конфликт, вызванный долгим ожиданием врача, из-за резко возникших неприязненных отношений, сформировавшихся на фоне конфликта. Умышлено нанес один акцентированный удар кулаком правой руки в область губы потерпевшего Кистанова, отчего Кистанов упал на пол, ударившись затылком об стену. В результате полученных телесных повреждений он был доставлен в реанимационное отделение с диагнозом ушиб головного мозга, острое субдуральное кровоизлияние справа, перелом основания задней черепной ямки слева», — сказала в суде государственный обвинитель Айгуль Мусабаева.

Аблайхан Саренжепов признан виновным. Ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности.

Судья полностью удовлетворила гражданский иск — Аблайхан Саренжепов должен выплатить 2 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда и 500 тысяч тенге за услуги адвоката.

Зима заявит о себе на севере Казахстана На западе, севере и юге страны влияние антициклона будет постепенно ослабевать, и погодные условия начнут...

Школы Костаная оценивают новые учебники Апробация новых учебников - это своего рода проверка, когда педагоги и ученики оценивают содержание новых...

Какие профессии оказались самыми высокооплачиваемыми в сентябре В сентябре на Электронной бирже труда «Enbek.kz» опубликовано 138,2 тыс. вакансий и 130,6 тыс. резюме....