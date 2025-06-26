Специализированным межрайонным судом по уголовном делам Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Туркестанской области, сообщает пресс-служба обласуда.

16 декабря 2024 года на автомобильной дороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» подсудимый, управляя автомобилем марки «Volvo FH 12», выехал на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение с автомобилем марки «Тойота Альфард», который ехал в направлении Костаная. В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автомобиля «Тойота Альфард» скончались на месте от полученных телесных повреждений, а водитель «Альфарда» и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, получили различные телесные повреждения.

Вина подсудимого доказана признательными показаниями подсудимого, показаниями потерпевших, свидетелей, эксперта, а также заключениями судебных экспертиз и протоколами следственных действий. Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал чистосердечное раскаяние и наличие на его иждивении троих малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом по делу не установлено.

Совершенное уголовное правонарушение относится к категории преступлений средней тяжести.

«Согласно ч.2 ст.55 УК при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер основного вида наказания при совершении преступления средней тяжести не может превышать половины максимального срока или размера, предусмотренного в соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса. С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил Р. наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортным средством на 7 лет. Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны», — сообщает пресс-служба облсуда.

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