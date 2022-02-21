В Костанае вынесен приговор по делу о гибели мужчины семь лет назад

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего осужден житель Костанайской области Т.

В ночь на 17 января 2014 года в селе Копыченка Федоровского района потерпевший С. и подсудимый Т. в доме последнего распивали спиртное, когда между ними произошел конфликт. Выяснять отношения они вышли во двор, где подсудимый избил потерпевшего, нанеся ему руками и ногами многочисленные удары по голове и телу.

Впоследствии потерпевший С. скончался от полученных телесных повреждений.

Испугавшись содеянного, подсудимый вывез труп потерпевшего за село и спрятал его в выгребной яме бывшего животноводческого комплекса, где спустя семь лет – в августе 2021 года были обнаружены скелетированные останки трупа потерпевшего С..

Вина подсудимого Т. в совершении преступления доказана его первоначальными признательными показаниями, показаниями свидетелей и экспертов, а также материалами уголовного дела, в том числе заключениями судебных экспертиз и результатами негласных следственных действий.

Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом не установлено.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд назначил подсудимому Т. наказание в виде 8 лет лишения свободы.

На момент вынесения приговора подсудимый Т. уже отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение другого особо тяжкого преступления по приговору суда от 30 марта 2020 года, в этой связи по совокупности уголовных правонарушений суд окончательно назначил подсудимому Т. наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также судом с осужденного Т. в пользу потерпевшей — сестры погибшего было взыскано 4 000 000 тенге в счет компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

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