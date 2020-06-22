В Костанае вынесен приговор убийце полицейского

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесен приговор Михаилу Прокуратову, обвиняемому в убийстве полицейского Дархана Базарбаева.

Суд назначил Прокуратову 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Напомним, 19 января на пульт 102 в городе Тобыл (Затобольск) поступило сообщение о том, что в доме по улице Комсомольской происходит семейный скандал. Экипаж патрульной полиции, прибыл на заявку.

Патруль в составе сержантов полиции Дархана Базарбаева и Амангельды Сыздыкова узнали от заявителей, что пьяный 28-летний ранее судимый житель города Тобыл, угрожает убить всю семью.

Родственники, осознавая серьезность его намерений, закрыли его в доме, когда он побежал за ножом. В это время вызвали полицию.

При задержании дебошира сотрудник полиции получил ножевое ранение.

Смертельно раненный полицейский обезвредил подозреваемого, принял меры для безопасности семьи.Позже полицейский почувствовал, что ранен.

Приехавшая «Скорая помощь» констатировала смерть Дархана Базарбаева. Ему было 25 лет.

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