В Костанае вынесен приговор женщине, которая зарезала знакомого своей подруги

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области 5 августа жительница города Костанай признана виновной в умышленном убийстве другого человека, сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 28 апреля в Костанае подсудимая в ходе конфликта с потерпевшим, возникшего из-за выяснений личных отношений потерпевшего с ее подругой, кухонным ножом нанесла ему ножевое ранение в область грудной клетки, от чего потерпевший скончался на месте.

Вина подсудимой в умышленном убийстве доказана признательными показаниями подсудимой, показаниями свидетелей и исследованными материалами уголовного дела, в том числе заключениями проведённых судебных экспертиз.

В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимой обстоятельством суд признал наличие у нее несовершеннолетнего ребенка, а отягчающим обстоятельством – совершение убийства в состоянии алкогольного опьянения.

Санкция ст.99 ч.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Суд при назначении наказания с учетом тяжести совершенного преступления, смягчающего и отягчающего обстоятельств, и личности подсудимой назначил ей наказания виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В счёт возмещения морального вреда потерпевшей стороне взыскано 3 млн тенге и материальный ущерб 221 500 тенге.

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