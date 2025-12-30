В Костанае за последние сутки выпала месячная норма осадков, при этом снегопад продолжается. В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в акимат Костаная.

Для своевременной очистки улично-дорожной сети и обеспечения безопасности движения задействована дополнительная техника и рабочие. Минувшей ночью на уборку улиц вышли 116 единиц спецтехники. Днём количество машин увеличено до 123, также на улицах работают около 250 дорожных рабочих. Все мероприятия проводятся в соответствии с утверждённым алгоритмом зимнего содержания дорог.

Приоритет — магистрали и социальные объекты

В первую очередь коммунальщики очищают магистральные дороги, основные улицы с высокой интенсивностью движения, маршруты общественного транспорта, а также подъезды к больницам, школам и другим социально значимым объектам. После этого уборка проводится на улицах второй и третьей категорий.

Комплекс работ включает механическую очистку снега, противогололёдную обработку и последующий вывоз снежных масс с городских улиц.

Уборка ведётся круглосуточно

Работа коммунальных служб организована в круглосуточном режиме. В акимате города призывают жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и по возможности не оставлять автомобили в местах, где они могут помешать работе специализированной техники.

