В Костанае за последние сутки выпала месячная норма осадков, при этом снегопад продолжается. В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в акимат Костаная.
Для своевременной очистки улично-дорожной сети и обеспечения безопасности движения задействована дополнительная техника и рабочие. Минувшей ночью на уборку улиц вышли 116 единиц спецтехники. Днём количество машин увеличено до 123, также на улицах работают около 250 дорожных рабочих. Все мероприятия проводятся в соответствии с утверждённым алгоритмом зимнего содержания дорог.
Приоритет — магистрали и социальные объекты
В первую очередь коммунальщики очищают магистральные дороги, основные улицы с высокой интенсивностью движения, маршруты общественного транспорта, а также подъезды к больницам, школам и другим социально значимым объектам. После этого уборка проводится на улицах второй и третьей категорий.
Комплекс работ включает механическую очистку снега, противогололёдную обработку и последующий вывоз снежных масс с городских улиц.
Уборка ведётся круглосуточно
Работа коммунальных служб организована в круглосуточном режиме. В акимате города призывают жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и по возможности не оставлять автомобили в местах, где они могут помешать работе специализированной техники.
Не заметил табло — получил штраф: МВД обратилось к казахстанцам
Какой будет погода в Костанае в праздничные дни, сообщили синоптики
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.