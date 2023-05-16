В Костанае выпустили первую партию стерилизованных и чипированных собак

Костанайские волонтеры, работающие как субподрядчики поставщиков, выигравших тендер, показали, как работает новый закон об ответственном обращении с животными в жизни.

Новый закон об ответственном обращении с животными вступил в силу, а вот в жизни никак не выработаются все механизмы, позволяющие ему работать слаженно. На календаре 15 мая, а тендер на проведение стерилизации был разыгран совсем недавно, тогда как на содержание бездомных животных еще в январе. В этом и есть сложность. Каждый вид услуг, по закону, подразумевает разный лот и разных поставщиков.

«Почему мы запускаем иногородних, они же ничего не имеют. Сюда приезжают, объявляют субподряд, находят другого поставщика, который за них эту работу делает. Мы были категорически против, то есть на это все и все эти лоты выиграли разные организации. Писали в министерство экологии, которое является разработчиком этой программы, чтобы все данные программы объдинили в один единый лот, чтобы не было поставщиков — 4 программы и 80 поставщиков, попробуй с каждым сработайся», — говорит и.о руководителя отдела управления ветеринарии Костанайской области Алик Досмухамбетов.

Пока госорганы выясняют, как внести корректировки, чтобы закон работал во благо животных и людей, и армия бездомных кошек и собак на городских улицах перестала расти, волонтеры подключают свои ресурсы. Идя на встречу выигравшим тендер, и взяв на себя часть их работ в качестве субподрядчиков, вкладывают и собственные средства. Но не сетуют, а радуются, что гуманность в вопросе отлова все-таки появилась. Животных после стерилизации, вакцинации и чипирования они готовы выпустить в естественную среду обитания.

«Мы сейчас просканируем чип. Это международный чип. Он проходит по всем международным стандартам. Благодаря этому чипу, мы знаем что собака стерильна, вакцинирована, когда вакцинирована и куда, в базе Костанайской области мы будем отмечать, куда она выпускалась», — объясняет волонтёр ОО «Надежда плюс KST» Ольга Соловьёва.

Как раз сегодня волонтеры решили показать, как же происходит этот процесс. Прошедших все процедуры собак привезли туда, откуда их отловили, то есть во двор дома №50 по улице Садовой. Раньше они жили здесь и неравнодушные жильцы дома их подкармливали, другие же были не совсем рады такому соседству.

«Знаете, соседи перестали с нами здороваться. Потому что кому-то они лают, спать не дают, кому-то там детям не дают пройти, хотя они совершенно не агрессивны. Поэтому половина дома с нами не здоровается. Вот вы их кормите. Поэтому они у вас здесь. Ну а как их не кормить? Вы можете, а я не могу. Голодное животное», — говорит жительница дома №50 по улице Садовая Галина Фурсова.

По словам волонтеров, выпускать животных они планируют только туда, где их ждут. Стерилизованные и вакцинированные, опасности для человека они не представляют, да еще и пользу приносят. К примеру, с этими кошками все необходимые процедуры провели. Они живут во дворе, и не только не мешают, но и помогают жителям дома. Например, бороться с грызунами.

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