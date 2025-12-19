Численность транспортных средств и водителей в Костанае увеличивается день ото дня. На этом фоне заметно растёт интенсивность движения и связанные с ней риски, сообщил прокурор города Ермек Шуакпаев.

По данным надзорного ведомства, с начала года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Костаная травмы получили более 800 человек, ещё восемь — погибли. Многие аварии вызвали общественный резонанс. В числе последних — два смертельных случая на пешеходных переходах: на улице Амангельды и на проспекте Кобланды-батыра.

— Пострадавшие, женщина 68-и лет и мужчина 71-о года, погибли от полученных в результате ДТП ранений. В обоих случаях начаты досудебные расследования. Проводятся необходимые экспертизы и сбор доказательств вины водителей. Неотвратимость наказания будет обеспечена, — подчеркнул Ермек Шуакпаев.

Причины аварий — скорость и невнимательность

Прокурор Костаная отметил, что основные причины ДТП в городе — невнимательность и самонадеянность водителей, превышение скорости, несоблюдение дистанции и дорожной обстановки, нарушение правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов, игнорирование знаков и сигналов светофора.

Также, по словам Ермека Шуакпаева, за год в городе выявили и пресекли значительное количество нарушений.

— В текущем году выявлено и пресечено более 75 тысяч нарушений ПДД. К уголовной ответственности привлечены 30 граждан, к административной — чуть меньше 80 тысяч, — сообщил прокурор.

Рекомендации для водителей и пешеходов

Пешеходам в прокуратуре напоминают: переходить дорогу следует только в специально отведённых местах и перед выходом на проезжую часть убедиться, что автомобили действительно пропускают. На регулируемых перекрёстках важно учитывать, достаточно ли времени для безопасного перехода.

Водителям же рекомендуют не отвлекаться во время управления автомобилем, исключить одновременное использование телефонов и гаджетов, соблюдать требования разметки, дорожных знаков и сигналов светофора, а также строго придерживаться скоростного режима и дистанции.

— Водителям — не отвлекаться от непосредственного управления авто, исключить одновременное использование телефонов и гаджетов, учитывать состояние дорожного полотна… и, конечно, неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, — отметил Ермек Шуакпаев.

В прокуратуре подчеркивают: ошибки и самонадеянность на дороге недопустимы — они могут привести к травмам, гибели людей и серьёзным последствиям для всех участников движения.