В Костанае высадили саженцы к 110-летию Бауржана Момышулы

В создаваемом сегодня притобольском парке Костаная высадили 110 саженцев берез к юбилею Бауржана Момышулы, передает alau.kz

В притобольском парке Костаная прошла акция по высадке саженцев деревьев. Молодежь, студенты, преподаватели и представители государственных органов посадили 110 берез, по числу юбилейных лет со дня рождения Бауржана Момышулы. В акции приняла участие и заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова.

Мероприятие приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. Высадка деревьев должна была состояться еще весной, но из-за действующих тогда ограничений, акцию решили перенести на октябрь.

Выбрать березы для посадки решили не случайно. Так, как Бауржан Момышулы воевал во время войны под Москвой, то именно это дерево по задумке должно стать напоминанием о местах его сражений, где преимущественно и растут березы.

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