В Костанае за долг в полмиллиона тенге налоговики собирались изъять дорогостоящий автомобиль

Сотрудниками органов государственных доходов по Костанайской области на постоянной основе проводятся совместные рейды с региональной палатой частных судебных исполнителей и сотрудниками управления административной полиции в отношении злостных неплательщиков налогов, передает alau.kz
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В ходе рейдовых мероприятий производится арест и изъятие имущества должников. Кроме того, судебные исполнители вправе арестовать банковские счета должников, а также ограничить выезд за границу, сообщает управление непроизводственных платежей Департамента государственных доходов.
Так, в ходе одного из рейдов,установлен должник, владелец дорогостоящего внедорожника, у которого имелась задолженность по налогу на транспортные средства в сумме 551 тысяча тенге.
При произведении акта описи и водворения транспортного средства на штрафстоянку, владельцем сумма задолженности в бюджет погашена в полном объёме.
Работа в данном направлении будет продолжена до полного взыскания налоговой задолженности в бюджет.
Кроме того, должники не смогут воспользоваться банковскими счетами, кроме тех, что необходимы для получения социальных выплат или пособий.
Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-salyqAzamat, портал Egov, в отделениях Казпочты и банки второго уровня.
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