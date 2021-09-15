В Костанае за долг в полмиллиона тенге налоговики собирались изъять дорогостоящий автомобиль

Сотрудниками органов государственных доходов по Костанайской области на постоянной основе проводятся совместные рейды с региональной палатой частных судебных исполнителей и сотрудниками управления административной полиции в отношении злостных неплательщиков налогов, передает alau.kz

В ходе рейдовых мероприятий производится арест и изъятие имущества должников. Кроме того, судебные исполнители вправе арестовать банковские счета должников, а также ограничить выезд за границу, сообщает управление непроизводственных платежей Департамента государственных доходов.

Так, в ходе одного из рейдов,установлен должник, владелец дорогостоящего внедорожника, у которого имелась задолженность по налогу на транспортные средства в сумме 551 тысяча тенге.

При произведении акта описи и водворения транспортного средства на штрафстоянку, владельцем сумма задолженности в бюджет погашена в полном объёме.

Работа в данном направлении будет продолжена до полного взыскания налоговой задолженности в бюджет.

Кроме того, должники не смогут воспользоваться банковскими счетами, кроме тех, что необходимы для получения социальных выплат или пособий.

Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-salyqAzamat, портал Egov, в отделениях Казпочты и банки второго уровня.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.