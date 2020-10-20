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В Костанае за три дня полицейские нашли шестерых без вести пропавших людей

factum.kz

26 человек направлены полицией в приемник – распределитель Костаная.

Сотрудниками департамента полиции на территории области проведено республиканское оперативно — профилактическое мероприятие для выявления людей без определенного места жительства  и профилактике  выявлению и раскрытию преступлений среди них. Проверено более 1300 подвалов, канализационных люков, заброшенных заданий и чердаков. За 3 дня операции полицейские также установили шестерых без вести пропавших людей, задержали двух уголовных преступников и раскрыли преступление.

В районе имени Беимбета Майлина за кражу сотового телефона задержан подозреваемый 47-летний мужчина без определенного места жительства. Похититель проник в незапертую квартиру, в одном из домов поселка Тобол. Так же стражами порядка задержаны уголовные преступники, находящиеся в розыске в городе Алматы и России.

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