В Костанае задержали осужденную, которая скрывалась от пробационного контроля

На учете службы пробации г. Костанай, состоят осужденные лица по различным видам наказаниям: ограничение свободы, условное наказание, общественные работы, исправительные работы, запрет занимать определенную должность или запрет заниматься определенной деятельностью. Контроль за поведением подучетных и исполнением ими возложенных на них судом обязанностей сотрудниками Службы пробации осуществляется в соответствии с законодательством, а вопросы связанные с оказанием социально-правовой помощи для плавной адаптации в обществе решаются с каждым подучетным индивидуально. Главной целью в работе службы пробации является показать и доказать осужденному, что он может достойно жить в рамках закона, не совершая преступлений.

Однако бывают и такие осужденные, которые категорически не желают вставать на путь исправления.

Так, осужденная гражданка к ограничению свободы была поставленная на учет 9 сентября текущего года. Ее письменно ознакомили с порядком и условиями отбывания наказания в виде ограничения свободы, и осведомили что в случае не выполнения обязанностей суда ей будет заменено ограничение свободы лишением свободы. Однако, игнорируя приговор суда, осужденная скрылась от пробационного контроля. В связи с чем, службой пробации были проведены первоначальные розыскные мероприятия, по результатам которых местонахождение осужденной установить не представилось возможным. Далее постановлением суда № 2 г. Костанай, осужденная гражданка объявлена в розыск с избранием меры пресечения в виде «содержания под стражей».

В период проведения ОПМ «Месячник» сотрудниками ОКП УП г. Костанай, осужденная была задержана на территории областного центра. В настоящее время службой пробации г. Костанай, направлен материал в суд № 2 г. Костанай, для решения вопроса о замене наказания в виде ограничения свободы лишением свободы в отношении осужденной.

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