В Костанае задержан мужчина, который напал на жену с ножом

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
В Костанае с помощью камер видеонаблюдения задержан мужчина, который нанес множественные ранения своей супруге, во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
16 июня на пульт 102 поступило сообщение о том, что во дворе одного из районов города Костанай 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры, нанес своей супруге множественные ножевые ранения.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина скрылся на автомобиле. Марку и номер машины увидели очевидцы происшествия и сообщили полицейским.
Незамедлительно были ориентированы наряды полиции и было принято решение о введении на территории областного центра, плана «Перехват».
В ходе просмотра камер видеонаблюдения, инспектором ЦОУ Тойгуль Жанатовой, на одной из улиц, был замечен автомобиль.
Подозреваемый был задержан. При нем находился нож с пятнами бурового цвета.
41-летняя женщина госпитализирована в городскую больницу.
В ДП Костанайской области сообщают, что по данному факту начато досудебное расследование по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.