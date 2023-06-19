В Костанае задержан мужчина, который напал на жену с ножом

В Костанае с помощью камер видеонаблюдения задержан мужчина, который нанес множественные ранения своей супруге, во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

16 июня на пульт 102 поступило сообщение о том, что во дворе одного из районов города Костанай 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры, нанес своей супруге множественные ножевые ранения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина скрылся на автомобиле. Марку и номер машины увидели очевидцы происшествия и сообщили полицейским.

Незамедлительно были ориентированы наряды полиции и было принято решение о введении на территории областного центра, плана «Перехват».

В ходе просмотра камер видеонаблюдения, инспектором ЦОУ Тойгуль Жанатовой, на одной из улиц, был замечен автомобиль.

Подозреваемый был задержан. При нем находился нож с пятнами бурового цвета.

41-летняя женщина госпитализирована в городскую больницу.

В ДП Костанайской области сообщают, что по данному факту начато досудебное расследование по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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