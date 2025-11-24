Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств растительного происхождения.

В ходе обыска по месту его проживания был обнаружен и изъят мешок с веществом зелёного цвета со специфическим запахом, а также пакет с 27 свёртками аналогичного содержимого.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является марихуаной общим весом 4 килограмма 958 граммов, что относится к категории особо крупного размера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконных действиях с наркотическими средствами без цели сбыта в особо крупном размере.

Вместе с тем, полицией проводятся мероприятия по установлению канала поставки запрещенного вещества, а также возможных соучастников.

В отношении подозреваемого избрано обязательство о явке. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

