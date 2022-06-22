В Костанайской области задержан водитель, который 85 раз нарушил ПДД

Сотрудники ДП Костанайской области проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление должников по административным штрафам, зафиксированными автоматическими средствами фиксации.
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С начала года, таким образом, наложено более 42 тысяч административных штрафов на сумму более 265 млн. тенге. Нарушители правил дорожного движения заплатили в доход государства более 220 млн. тенге.
«Вчера в ходе рейдовых мероприятий в Рудном был задержан водитель, автомашины «ВАЗ» с российским учетом, который на территории области в течении месяца 85 раз грубо нарушил ПДД. Сумма штрафов составила более 2 млн. тенге. При этом водитель не имел права управления транспортным средством, за что его автомобиль был водворен на специализированную стоянку», — рассказал Серик Абдикаликов.
В этот же день в областном центре задержан водитель автомашины «Мазда», у которого имелось 47 нарушений ПДД, на сумму более 1 млн. тенге. В обоих случаях у водителей отсутствовал страховой полюс.
Всего за вчерашний день на специализированную стоянку водворено 5 автомобилей. Работа по выявлению нарушителей продолжается.
Необходимо отметить, что практически сто процентов нарушений ПДД в области фиксируются автоматическими средствами фиксации – «Автоураганом» и передвижными автоматическими комплексами «Екин патруль-2».
В Департаменте полиции еще раз акцентируют внимание водителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения и соблюдения скоростного режима.
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