В Костанае задержан водитель свадебного кортежа

Как сообщает пресс-служба ДП области, нарушение ПДД зафиксировано 14 сентября около 16:00 часов.

По ул.Победы 34-летний водитель, управляя автомашиной «Лексус», выехал на полосу встречного движения, тем самым грубо нарушил правила дорожного движения.

Сотрудниками полиции водитель за данное нарушение привлечен к административной ответственности по ст. 596, ч.3 КоАП РК «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения». Статья предусматривает лишение водительских прав. Материал направлен в административный суд, – отметили в пресс-службе ДП.

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