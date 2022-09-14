В Костанае задержан водитель свадебного кортежа

Как сообщает пресс-служба ДП области, нарушение ПДД зафиксировано 14 сентября около 16:00 часов.
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По ул.Победы 34-летний водитель, управляя автомашиной «Лексус», выехал на полосу встречного движения, тем самым грубо нарушил правила дорожного движения.
Сотрудниками полиции водитель за данное нарушение привлечен к административной ответственности по ст. 596, ч.3 КоАП РК «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения». Статья предусматривает лишение водительских прав. Материал направлен в административный суд, – отметили в пресс-службе ДП.
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