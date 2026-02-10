10 февраля 2026 года в 10:59 в городе произошла просадка напряжения в электросетях. В связи с этим на теплоэлектроцентрали было введено ограничение выработки электроэнергии.
Как сообщается, в результате срабатывания предохранительных клапанов временно была остановлена работа двух котлов. Данные меры были приняты в автоматическом режиме для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования.
Нарушений в системе теплоснабжения не допущено. В настоящее время на ТЭЦ проводятся пуско-наладочные работы, ситуация находится под контролем специалистов.
