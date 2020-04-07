В Костанае зафиксировано ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией

Как сообщил информационный штаб Костанайской области, выявлено еще два случая заболевания КВИ.

Данные случаи выявлены у жителей города Костанай супругов 1990 г.р. и 2000 г.р. находящихся в карантинном госпитале в Тобыла.

Данные граждане были в контакте с заболевшей ранее гражданкой, которые совместно прибыли с рейса «Шарм-эль-Шейх» (Египет) в город Алматы.

Предварительные взятые анализы в Алматы были отрицательные, в связи с чем, они выехали по месту жительства в Костанайскую область. По пути следования данные граждане и все контактные находящиеся в вагоне в количестве 12 человек были госпитализированы органами ДККБТУ и ДП в карантинный госпиталь.

Напоминаем, что у первой больной заболевание развилось на 13 день с момента прилета из Алматы.Соответственно, у двух вновь выявленных лиц, относящихся к близкому контакту, заболевание развилось также на 13 день с момента близкого контакта с данной больной.

Подчеркиваем, что данное заболевание являлось прогнозируемым в связи с близким контактом с заболевшей.

Данной группе людей уделялось повышенное внимание и контроль. В настоящее время они переводятся из карантинного госпиталя в инфекционное отделение областной больницы. Состояние больных в настоящее время ближе к удовлетворительному.

Напоминаем, уважаемые костанайцы, соблюдайте все меры профилактики.

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