В Костанае один из ЦОНов переводят в новый формат

Как пояснили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области, закроется отдел №3 Костаная, который располагается на КСК, с 1 мая.

Однако с этого же дня там начнет работу Сектор по обслуживанию населения.

Напомним, что сегодня более 90% государственных услуг доступны казахстанцам онлайн при наличии ЭЦП или по одноразовому пароль при регистрации в Базе мобильных граждан. По всей республике Государственная корпорация проводит оптимизацию Отделов по обслуживанию населения. В Костанайской области принято решение о закрытии третьего Отдела в Костанае. Заметим, что предварительно была проведена большая аналитическая работа. Согласно подведенным результатам в Отдел №3 обращается небольшое количество граждан. В среднем на одного оператора по приему документов Отдела №3 приходится всего до 20 государственных услуг в день, в Отделе № 1 Костанай (центр города) на 1 оператора в день приходится до 60 государственных услуг, на специалистов Отдела № 2 (район КЖБИ) Костаная — до 50 госуслуг. Поэтому и принято решение расформировать штат. При этом важно: ни один из сотрудников ЦОНа не будет уволен. На минувшей неделе, как положено по трудовому законодательству РК, за месяц до закрытия, всем сотрудникам вручено уведомление, им предложены другие должности в филиале. Так же хотелось бы проинформировать население, которое проживает в районе КСК. У них сохранится возможность получать государственные услуги, которые оказываются через Госкорпорацию, в полном обьеме, — пояснили в филиале НАО.

Дело в том, что в имеющемся здании продолжит работу Сектор обслуживания населения. Юридически он будет относиться к Отделу №1 Костаная. То есть, фактически прием граждан будет осуществляться по-прежнему. Сократится лишь число сотрудников, работающих в Секторе.

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