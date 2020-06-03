В Костанае запущен проект «Для тех кто всегда рядом-2»

В Костанайском общественном объединении матерей детей инвалидов запустили проект «Для тех, кто всегда рядом-2». Организаторы хотят добиться финансовой помощи опекунам инвалидов 2 группы с детства. Для этого они проведут анкетирование и направят свои предложения в Парламент, передает alau.kz

Общественное объединение «Радуга» матерей детей инвалидов работает 21 год. Многие дети с инвалидностью состоят в объединении уже давно, они выросли, но недуг так и не прошел. Пообщавшись с их опекунами, а чаще всего это мамы, в объединении поняли и им нужна финансовая помощь. Не только пособие по инвалидности, но и пособие самим опекунам.

«Есть те дети, которые имеют ментальные нарушения, такие как синдром Дауна, аутизм, шизофрения, задержка психического развития. Мамы ухаживают за ними 24 часа. Многие из них не работают, естественно они социально не защищены и не имеют ни пенсионных накоплений, не имеют стажа», — рассказала президент ОО «Радуга» матерей детей инвалидов Костаная Наталья Колоскова.

Чтобы восстановить их экономические права, в объединении запустили республиканский проект «Для тех, кто всегда рядом-2». Сейчас координаторы проекта проводят анкетирование в Костанае, Актобе и Нур-Султане, чтобы узнать, с какими сложностями сталкиваются опекуны, и то, как им можно помочь. Дальше запланированы общественные слушания и консультации. Несколько лет назад подобный проект уже был запущен.

«Нас услышали, и в 2018 году было введено пособие по уходу опекунам за инвалидами детства старше 18 лет, но только первой группы, к сожалению. Именно поэтому мы сейчас осуществляем проект «Для тех, кто всегда рядом-2», потому что вторая группа как раз люди с ментальными нарушениями они имеют вторую группу», — добавила Наталья Колоскова.

Они могут двигаться, что-то самостоятельно делать, но за ними также нужен непрерывный уход. Проект только начался, но его организаторы уже определили и еще одну категорию, кому нужна финансовая помощь.

«Есть еще одна категория инвалидов, которые относятся к 1 группе, но опекуны, люди которые ухаживают за ними. В основном это родственники, или жены, или матери они также не получают пособие по уходу. Связано это с тем, что стали эти инвалиды уже недееспособными во взрослом возрасте», — пояснила координатор проекта «Для тех кто всегда рядом-2» Людмила Кайгородцева.

Людмила Кайгородцева отметила, что в Казахстане таких людей 25 тысяч. Костанайских опекунов призывают не оставаться в стороне, а принять участие в анкетировании. Для этого можно позвонить по номерам, указанным на экране. По всем этим данным будут составлены предложения, которые направят в Парламент РК и Правительство. В объединении «Радуга» надеются, что этот проект также получит поддержку от государства.

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