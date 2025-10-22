В Костанае стартовала специальная ипотечная программа для граждан, стоящих в очереди на жилье. Инициатива реализуется в рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы и направлена на обеспечение доступного жилья для социально уязвимых категорий населения.

Подать заявку можно до 30 октября через портал «Баспана Маркет» с использованием электронной цифровой подписи.

«Отбор участников будет осуществляться по дате постановки в очередь. Чем раньше человек встал в очередь, тем выше его шансы получить жильё. При этом 70% квартир распределяется среди восьми приоритетных категорий — ветеранов ВОВ, детей-сирот, инвалидов I и II группы, многодетных семей, вдов и вдовцов», — сообщил начальник отдела костанайского филиала «Отбасы банка» Амир Искендиров.

Среди этих 70% 20% квартир предназначены для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Искендиров напомнил, что с мая 2025 года «Отбасы банк» ведёт очередь на жильё, при этом все позиции, ранее зарегистрированные на портале «Кезекте», сохранены.

В Костанае под программу определены три новых дома в микрорайоне «Береке» — № 12, 13 и 15. В каждом из них по 36 квартир — одно-, двух- и трёхкомнатных. Дома построены по заказу городского акимата.

«Стоимость квадратного метра жилья установлена на уровне 180 тысяч тенге, ставка кредитования — 2,5%, а первоначальный взнос — до 10%. Это максимально льготные условия, позволяющие очередникам приобрести собственное жильё», — отметил Искендиров.

Подать онлайн-заявление можно прямо на портале, где также доступны характеристики квартир и планировки.

Однокомнатные квартиры имеют площадь около 45 кв. м, трёхкомнатные — до 80 кв. м.

По словам представителей акимата, после завершения отбора участники программы смогут начать заселение уже в ближайшие недели.

