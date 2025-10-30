Старая мебель, техника и прочие крупные вещи, которые не помещаются в обычные контейнеры, больше не будут скапливаться во дворах. Только за прошлый год из Костаная вывезли почти 15 тыс. тонн крупногабаритного мусора — из-за этого в городе запустили пилот по установке специальных точек сбора.

По словам главного специалиста отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Костаная Асхата Казина, пилот разделили на две части города:

«В южной части — 31 спецплощадка размером 4×4 метра, а в северной — 24 бункера объёмом 8 м³ для сбора крупногабаритного мусора», — сообщил он.

На практике эффективнее показали себя именно бункеры, отмечают в акимате. Поэтому в следующем году по всему городу появится ещё около 60 таких точек. Со спецплощадками из профлиста возникли сложности: их уборка занимает много времени, а во дворах часто не хватает места.

«Бункер в этом отношении гораздо удобнее: даже если под ним ведутся аварийные работы по коммуникациям, его легко сдвинуть. Мы засекали: время уборки бункера значительно меньше. Подрядчик ТОО “Горизонт-2012” приобрёл две спецмашины — техника опрокидывает бункер в себя за считанные минуты и ставит обратно», — пояснил Асхат Казин.

На точках размещены информационные таблички с правилами пользования. Разрешено складывать бывшую в употреблении бытовую технику, крупные предметы после ремонта (двери, дверные проёмы и т. п.). Запрещены твёрдые бытовые отходы, опасные отходы, а также строительный мусор в больших объёмах (кирпич, плиты, шлакоблоки и т. д.).

Для горожан услуга бесплатная — вывоз финансируется из бюджета. Власти рассчитывают, что расширение сети бункеров снизит количество стихийных свалок и разгрузит дворы.

