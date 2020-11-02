В Костанае запустили в работу инфекционный центр. Уже разместили первых пациентов

В Костанае запустили в работу многопрофильный инфекционный центр. Он предназначен для размещения больных коронавирусом. По словам медиков, центр уже укомплектован всем необходимым оборудованием, здесь созданы уникальные меры безопасности и уже сейчас в новом центре разместили 40 пациентов.

Новый инфекционный центр недавно запустили в работу. При каждой палате отдельная туалетная комната с душем, умывальником и питьевой водой. По словам медиков, центр уже укомплектован всем необходимым оборудованием, здесь созданы уникальные меры безопасности для медиков и самих пациентов.

«Тамбур- шлюз применятся для того, чтобы воздух грязный в палате не попадал в помещение, в общий стационар. То есть воздух фильтруется. Когда со стороны стационара попадает врач в палату, но может пройти только через тамбур-шлюз, попасть в палату, сделать осмотр или обход и обратно также выйти через этот фильтр. Они оборудованы мойкой, антисепиками»,- пояснил заместитель главврача Костанайской областной больницы Марат Дауменов.

Инфекционный центр построили в кротчайшие сроки, а это почти 7 тыс. квадратных метров. Здесь 8 модулей, которые разделили на чистые и грязные зоны. Отдельный вход для приема больных коронавирусом, другой уже для выздоровевших пациентов. Как отмечают медики, это поможет исключить новые заражения ковид- 19.

«В помещении создается и положительное и отрицательное давление. Что это такое? там где отрицательное давление направляется воздух и благодаря этому создать приток грязного инфекционного воздуха и вывести его наружу через фильтры. это еще раз мы можем обезопасить персонал и пациентов — вот перекрестного заражения — это очень важно»,- сказал главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.

В общем инфекционный центр рассчитан на 200 коек, и сорок из них уже здесь занято. Сюда перевели пациентов из инфекционного отделения областной больницы. Что касается медиков, то работать в центре должно 160 человек. Почти половина уже здесь трудятся. Как отмечают чиновники от здравоохранения, больших проблем с вводом в эксплуатацию здания нет, но сейчас здесь идет наладка технического оборудования, ведь почти все здесь автономное, и газ, и вода, и электричество.

Напомним, что на 1 ноября в Костанайской области зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19. Всего в регионе с 3 апреля по 1 ноября выявлено 3654 случая коронавирусной инфекции.

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