В Костанае возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины. Информацию подтвердили в пресс-служба ДП Костанайской области.

По данным правоохранительных органов, в совершении преступления подозревается бывший супруг погибшей. Мужчина самостоятельно явился в полицию с повинной и был водворён в изолятор временного содержания.

Предварительно установлено, что женщина скончалась от огнестрельного ранения, полученного в ходе бытового конфликта.

Зарегистрированное охотничье ружьё, принадлежащее подозреваемому, изъято.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

