В Костанае затопило дома, где из-за капитального ремонта были разобраны крыши

Жители Костаная обратились в редакцию «Алау» , сообщив в том, что их квартиры затопило — причина, проводимый в домах капительный ремонт. Подрядчики разобрали кровлю.

В акимате города информацию подтвердили и сообщили следующее:

«В результате проливных дождей в городе Костанай пострадали некоторые квартиры двух жилых домов по улице Чернышевского и Байтурсынова, где подрядная организация проводит работы по капитальному ремонту.

В связи с этим, аким города на месте встретился с жильцами домов, а также осмотрел квартиры пострадавших жителей.

В ходе осмотра домов акимом города было поручено:

— для оперативного перекрытия крыши домов незамедлительно привлечь дополнительные рабочие силы;

— службам ЧС и коммунальным организациям произвести проверку сетей для дальнейшего его безопасного использования;

— параллельно провести комиссионный обход пострадавших квартир для выявления ущерба;

— все работы по восстановлению имущества и ремонту квартир организовать за счет подрядной организации.

Работы взяты на личный контроль акима города.

Аким города от себя лично и от акимата города приносит искрение извинения жильцам, а также просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации».

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