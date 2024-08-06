В Костанае завершается благоустройство центрального сквера

В этом году началась масштабная реконструкция центрального сквера. К ней приступили в конце июня, и вот, спустя месяц, работы практически завершены. Здесь теперь новое освещение, парк будет освещен 100%, установили около 200 новых опор.

Кстати, кабели проложили под пешеходными дорожками, и деревьям они не навредят. Появилась и система полива.

«Всю жизнь, здесь поливали со шланга. Теперь автоматика. Автоматический полив, управление с компьютера по времени. Единственное форсунки надо смотреть настраивать, для этого нужен один человек. В любое время можно подавать воду»,- сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Сейчас здесь продолжают укладывать новую брусчатку. Эскиз выбрали необычный. Как отметил аким города, труд это тяжелый, выкладывать маленькие плитки сложнее. Изготовитель плитки местный, который пообещал качество и дал гарантию, что брусчатка прослужит долго. Всего на реконструкцию сквера ушло 270 миллионов тенге. Неотремонтированной в парке останется только одна территория, ближе к парку аттракционов. Сейчас она все еще находится в частной собственности, но планируется, что на следующий год здесь начнется модернизация. По планам тут заменят старые аттракционы на новые. Сделают это в следующем году.

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