В Костанае завершилась осенняя опрессовка тепловых сетей. Где нет воды?

Она проходила в период с 9 по 31 августа. Но не во всех квартирах появилась горячая вода, причиной этому стали порывы выявленные в ходе гидравлических испытаний. Разобраться в авариями коммунальное предприятие планирует до конца сентября.Так на сегодня в городе без горячей воды остаются 65 многоквартиных жилых домов по причине порывов, и 14 в связи с ремонтными работами.

В Костанае уже завершилась осенняя опрессовка, сейчас коммунальщики работают над устранением порывов выявленных в ходе нее. На сегодня остается 12 порывов, самый крупный по словам заместителя главного инженера ГКП КТЭК был в микрорайоне аэропорт, там жители одного из многоквартирных домов оставались без горячего водоснабжения месяц, но его удалось устранить и горячая вода вернулась в их квартиры.

«По итогам опрессовки выявлено 16 порывов, 4 порыва уже устранены. На сегодняшний день отключенными в городе Костанай 65 многоквартирных жилых домов по причине наличия порывов на тепловых сетях.В сентябре мы планируем завершить все работы по устранению имеющихся порывов до начала отопительного сезона»,- говорит заместитель главного инженера ГКП КТЭК Нурлан Кошеков.

Отсутствует горячая вода и у жителей «Военного городка», там 4 сентября начался запланированный ремонт тепловых сетей, который по словам Нурлана Кошекова также планируют завершить до 1 октября.

«Эти 14 домов у нас в районе военного городка отключены на период реконструкции существующей тепловой сети с целью улучшения теплоснабжения в зимней период этого района, потому что поступают жалобы в зимний период от жителей домов данного района на низкую температуру поэтому принято решение о реконструкции существующей тепловой сети с целью увеличения диаметра в целях улучшения теплоснабжения данного района»,- отмечает Нурлан Кошеков.

Если ваш дом после оперссовки все еще не подключили к горячему водоснабжению скорее всего это порыв, который КТЭК обещает устранить до конца сентября, если порыв крупный коммунальщикам потребуется от нескольких дней до недель, а если не большой то достаточно одного дня.

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