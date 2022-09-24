В Костанае завершились межведомственные учения «Бекет — 2022»

Сегодня итоги работы продемонстрировал военно обученный резерв территориальной обороны области на примере захвата стратегически важного объекта. Участвовали в этом ребята, которые уже отслужили в армии. Они на протяжении 11 дней жили в полевых условиях, и проходили подготовку по основным предметам боевой учебы.

По замыслу учения захвачен объект государственного значения — международный аэропорт Костаная. По сценарию несколько диверсионных групп пытаются захватить аэродром с северной стороны. В аэропорту несет службу батальон территориальной обороны. Задача — не допустить проникновения и захвата стратегически важного объекта. К этому показу военно обученный резерв готовился с 12 сентября, именно с этого дня начались межведомственные учения «Бекет — 2022».

«Проведено взаимодействие местных исполнительных органов, территориальных подразделений, центральных, государственных органов, проведены вопросы организации развертывания пунктов и органов управлений, в различные кризисные ситуации. Отработан порядок действий по взаимодействию между силовыми структурами по реагированию на кризисные ситуации»,- говорит советника акима Костанайской области по вопросам военной безопасности

Задача выполнена. Батальону территориальной обороны удалось отстоять и не допустить захвата аэропорта диверсионными группами. Участвовали в этом ребята, которые уже отслужили в армии. Они на протяжении 11 дней жили в полевых условиях, и проходили подготовку по основным предметам боевой учебы. Подобные мероприятия проходят ежегодно. Их цель — отработать алгоритмы при проведении мероприятий по обеспечению безопасности государства.

«С начала прибывания сюда, мы начали подготовку к этой демонстрации. Сборы мне очень понравились, нас тут учили теории и практике. А сегодня мы это все показали, и мне кажется достаточно не плохо. Здесь главное, работать слажено. За время,что мы тут находимся, мы этому научились. Я не пожалел ни капли, что сюда попал»,- говорит участник учений «Бекет-2022» Галымбек Еснал.

В комплексном межведомственном учении, принимают участие оперативные группы министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, национальной экономики, здравоохранения, финансов, информации и общественного развития, Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии. Сегодня учения уже подошли к концу, прошло торжественное награждение лучших, и концертная программа.

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