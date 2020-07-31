В Костанае завершился конкурс талантов для детей с ограниченными возможностями

В Костанае подвели итоги конкурса талантов для детей с ограниченными физическими возможностями. В нем приняли участие больше 80 ребят со всего региона, но из-за действующих мер карантина призы и подарки победителям пришлось вручать у них дома, передает alau.kz

В ярко-желтом костюме уверенной походкой по коридору идет артист. Это Чингиз. Ему всего 10 лет и у него большие планы на жизнь. Мальчик мечтает стать профессиональным певцом или футболистом. Он уже покорял Олимп песенных конкурсов в Санкт-Петербурге и Варшаве. Но свою главную победу Чингиз одерживает каждый день — над собственной болезнью.

«Мы родились с врожденной тугоухостью. Это получилось так, что с рождения, но полностью осложнения возникли уже приобретенные. Он вообще можно сказать талантливый во всем. За что бы он ни брался – все у него получается неплохо и во всем он добивается успехов»,- рассказала мама Чингиза, Ляззат Агибаева.

Чтобы раскрыть таланты детей с ограниченными физическими возможностями, в Костанайской области уже давно проводят целые фестивали. На этот раз он прошел под названием «Солнце светит всем».

«Проводило этот конкурс общественное объединение «Ритм». Участниками данного конкурса выступили дети от 6 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно такой конкурс проводится. Единственное – в этом году мы вынуждены были проводить онлайн конкурс»,- сообщила Алия Мекебаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

Весь июнь ребята из разных городов и районов присылали свои работы в видео формате. Они читали стихи, снимали клипы, пели песни и создавали рисунки. Участие в конкурсе приняли 84 ребенка, которых разделили по 4-м номинациям. Темами стали 75-летие победы, юбилей Абая Кунанбаева, детство и карантин. За участие дети получили поощрительные призы. Ну, а тех, кто завоевал призовые места, наградили грамотами и подарками.

«Цель данного мероприятия в первую очередь это вовлечение детей в активную жизнь. Мы хотели бы, чтобы внимание обратили на проблемы инвалидности. В особенности детей, развитие творческого потенциала детей», — сказала Алия Мекебаева.

В своей номинации Чингиз занял третье место, уступив ребятам из Аркалыка и Рудного. В подарок ему достался микрофон, который пополнил его собственную коллекцию призов.

«Я очень рад. Такой микрофон у меня уже есть. У меня 4 микрофона даже уже. У меня не было такого мигающего. Зато я буду ночью петь, и буду танцевать»,- поделился Чингиз.

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