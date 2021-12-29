В Костанае на ЖД переезде поезд столкнулся с автомашиной

Сегодня утром в районе АвтоЦОНа произошло ДТП – поезд, следующий по направлению Нур-Султан-Уральск , на ЖД переезде столкнулся с автомашиной «Шевроле круз», под управлением 40-летнего водителя.

В настоящее время на месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа.

Уже установлено, что водитель пытался проехать ЖД переезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Проводятся необходимые следственные действия.

В Департаменте полиции уточнили, что еще раз обращаются к водителям о соблюдении правил дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях.

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