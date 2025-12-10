Договоры поставки без намерения их исполнить

Прокуратура Костанайской области 26 ноября 2025 года утвердила обвинительный акт по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в сфере закупа и поставки сельскохозяйственной продукции.

Установлено, что руководитель ТОО, осуществлявшего деятельность по закупу и поставке зерновых и иной сельхозпродукции, в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года заключала договоры поставки с предприятиями Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и других областей, изначально не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Предоплата свыше 140 млн тенге и фиктивная логистика

По данным следствия, обвиняемая, используя реквизиты своего ТОО и вводя контрагентов в заблуждение относительно возможности поставки, получала от них предоплату на сумму свыше 140 млн тенге.

Фактические отгрузки товара не осуществлялись, потерпевшим предоставлялись фиктивные сведения о логистике. Денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению при отсутствии реального товарного обеспечения.

Ущерб 11 потерпевшим и тяжкие последствия

В результате преступных действий, как отмечает прокуратура, ущерб был причинён 11 потерпевшим. Для них это повлекло значительные финансовые последствия, в том числе связанные с нарушением хозяйственной деятельности и утратой оборотных средств.

Квалификация преступления и возможное наказание

Действия обвиняемой квалифицированы по ст. 190 ч. 4 п. 2) УК РК — мошенничество, совершённое неоднократно и в особо крупном размере.

Данная категория преступлений относится к тяжким и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Дело направлено в суд №2 Костаная

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд №2 города Костаная.

В прокуратуре Костанайской области подчеркнули, что работа по защите прав потерпевших, восстановлению их нарушенных имущественных интересов и обеспечению неизбежности наказания за преступления в данной сфере будет продолжена.

По-новому штрафовать водителей камеры начнут зимой Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к участникам дорожного движения с призывом соблюдать скоростной режим и...