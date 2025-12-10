Договоры поставки без намерения их исполнить
Прокуратура Костанайской области 26 ноября 2025 года утвердила обвинительный акт по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в сфере закупа и поставки сельскохозяйственной продукции.
Установлено, что руководитель ТОО, осуществлявшего деятельность по закупу и поставке зерновых и иной сельхозпродукции, в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года заключала договоры поставки с предприятиями Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и других областей, изначально не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
Предоплата свыше 140 млн тенге и фиктивная логистика
По данным следствия, обвиняемая, используя реквизиты своего ТОО и вводя контрагентов в заблуждение относительно возможности поставки, получала от них предоплату на сумму свыше 140 млн тенге.
Фактические отгрузки товара не осуществлялись, потерпевшим предоставлялись фиктивные сведения о логистике. Денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению при отсутствии реального товарного обеспечения.
Ущерб 11 потерпевшим и тяжкие последствия
В результате преступных действий, как отмечает прокуратура, ущерб был причинён 11 потерпевшим. Для них это повлекло значительные финансовые последствия, в том числе связанные с нарушением хозяйственной деятельности и утратой оборотных средств.
Квалификация преступления и возможное наказание
Действия обвиняемой квалифицированы по ст. 190 ч. 4 п. 2) УК РК — мошенничество, совершённое неоднократно и в особо крупном размере.
Данная категория преступлений относится к тяжким и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
Дело направлено в суд №2 Костаная
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд №2 города Костаная.
В прокуратуре Костанайской области подчеркнули, что работа по защите прав потерпевших, восстановлению их нарушенных имущественных интересов и обеспечению неизбежности наказания за преступления в данной сфере будет продолжена.
