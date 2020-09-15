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В Костанае жильцы нескольких домов после опрессовки останутся без горячей воды еще на неделю

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После опрессовки тепловых сетей многоэтажек, запитанных от ТЭЦ, без горячего водоснабжения остаются еще 27 домов. Как сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК», причиной являются порывы на сетях.

Адреса абонентов, у которых из-за порывов еще нет горячей воды:

  • 1 Мая 62, 65,
  • Абая 149 (2-й корпус),
  • Алтынсарина 122, 214,
  • Гоголя 113, 115,
  • Касымканова 91,
  • Козыбаева 153,
  • Назарбаева 58,
  • Павлова 42, 74, 76,
  • Победы 60, 64,
  • Пролетарская 96,
  • Пушкина 59, 59А,
  • Рабочая 176, 176, 180, 176/1, 182, 182Б,
  • Шевченко 40, 41, 47.

Кроме того, в 13 домах на улицах Карбышева (11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27), Строительной (10, 10А, 14, 16) и Чернышевского (68) нет горячей воды из-за капитального ремонта.

Еще в шести домах (Абая 33/1, 39А, Баймагамбетова 4А, 8, Гагарина 9А) воды нет в связи с реконструкцией.

Как отметили в пресс-службе ГКП, возобновить подачу горячего водоснабжения планируется 22 сентября.

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