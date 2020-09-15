В Костанае жильцы нескольких домов после опрессовки останутся без горячей воды еще на неделю

После опрессовки тепловых сетей многоэтажек, запитанных от ТЭЦ, без горячего водоснабжения остаются еще 27 домов. Как сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК», причиной являются порывы на сетях.
Адреса абонентов, у которых из-за порывов еще нет горячей воды:
- 1 Мая 62, 65,
- Абая 149 (2-й корпус),
- Алтынсарина 122, 214,
- Гоголя 113, 115,
- Касымканова 91,
- Козыбаева 153,
- Назарбаева 58,
- Павлова 42, 74, 76,
- Победы 60, 64,
- Пролетарская 96,
- Пушкина 59, 59А,
- Рабочая 176, 176, 180, 176/1, 182, 182Б,
- Шевченко 40, 41, 47.
Кроме того, в 13 домах на улицах Карбышева (11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27), Строительной (10, 10А, 14, 16) и Чернышевского (68) нет горячей воды из-за капитального ремонта.
Еще в шести домах (Абая 33/1, 39А, Баймагамбетова 4А, 8, Гагарина 9А) воды нет в связи с реконструкцией.
Как отметили в пресс-службе ГКП, возобновить подачу горячего водоснабжения планируется 22 сентября.
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