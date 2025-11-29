На проспекте Аль-Фараби планируют построить новую гостиницу. Речь идёт о пустующем участке площадью около десяти гектаров — территории между шестиэтажным жилым домом, офисом телерадиокомпании «Алау» и боулинг-центром.

Однако местные жители категорически возражают против проекта. Свою позицию они озвучили сегодня на общественных обсуждениях детальной планировки.

Жители уверены: появление гостиницы ухудшит их условия проживания — увеличится поток автомобилей, вырастет уровень шума, а нагрузка на инженерные сети станет критической.

ЖИТЕЛЬНИЦА КОСТАНАЯ:

«А как вы думаете, в шуме-гаме мы будем жить? Постоянно проезд машин! Вам что, не хватило за городом построить? У нас в ста метрах находится боулинг „7-й континент“, там гостиница есть. Для чего ещё одна? Для чего нагружать сеть? Наш дом по ул. Тарана (Тәуелсіздік) страдает от того, что когда-то его подсоединили к другим сетям. Кто-то будет за этим следить?»

Заказчиком проекта выступает ИП Бондаренко. Представитель предпринимателя пояснил, что здание будет пятиэтажным: на первых двух этажах разместят офисы, а выше — 40 гостиничных номеров. По его словам, вопрос необходимости строительства ещё одного отеля — предпринимательский риск, а не предмет общественного согласования. Он также отметил, что специалисты рассмотрели коллективное обращение жителей и дали пояснения по каждому пункту.

ДМИТРИЙ ЛЕЛЕКОВ, представитель застройщика:

«Первоначально здание предполагалось шестиэтажным. После исследований специалисты установили, что верхний этаж будет мешать проникновению солнца на нижние. После этого проект изменили — теперь он пятиэтажный».

Жителей также тревожит вопрос пожарной безопасности. Они опасаются, что из-за ограниченного пространства спецтехника не сможет подъехать к зданию в случае ЧП. Однако представитель застройщика заверил, что в проекте такие проезды учтены.

ЖИТЕЛЬ КОСТАНАЯ:

«Я предлагаю акимату хоть раз поступить по-красоте. Сколько ни смотрю новости, мнение народа почти никогда не учитывают. Дайте предпринимателю участок возле Костанай-2, где строятся заводы, куда приезжают люди из разных стран. А этот участок заберите в пользу государства».

По словам мужчины, на этом месте можно было бы создать общественно полезный объект — например, сквер или зону отдыха.

Руководитель отдела архитектуры Гулсара Курмангалиева ответила, что после корректировки проекта сквер на улице Тәуелсіздік всё же появится.

