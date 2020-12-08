В Костанай-2 проходит установка датчиков угарного газа

Бесплатно установят датчик угарного газа, очистят дымоход и подарят книгу. Такие предновогодние подарки могут получить малообеспеченные и многодетные семьи. Сейчас сотрудники управления ЧС продолжают рейды по городу, чтобы проверить состояние печей в частных домах. Вместе со специалистами ведомства людей посещает и трубочист. Он не только бесплатно очищает печные трубы для социально-уязвимых людей, но и от себя дарит им энциклопедии или художественную литературу, передает alau.kz

Начало декабря уже принесло Костанайской области несколько крупных пожаров. В том числе чрезвычайные ситуации возникали и в жилом секторе частных домов. Чтобы провести профилактику, сотрудники управления по ЧС вышли на обход территории. Вновь.

«Ранее нами были проведены проверочные мероприятия с сентября-октября «Ударник», «Кунай», «Красный Партизан». Сейчас проводим рейды по жилому сектору второго Костаная. Пятого декабря произошел взрыв котла на Крупской 33. В результате было установлено, что неправильно установлена система отопления, то есть из-за воздуха произошел взрыв»,- рассказал Даулет Турежанов, начальник управления по ЧС города Костанай.

Взрыв котла произошел у соседей Екатерины. По счастью, все обошлось. Но теперь и она обращается к мерам безопасности. Тем более, что в доме вместе с ней и мужем живут маленькие дети. Чтобы уберечь многодетную семью от трагедии, сотрудники костанайского управления по ЧС устанавливают в доме датчик угарного газа. Что делать в случае если он сработает, поясняют не только хозяйке, но и детям.

«Людям посоветую, чтобы приобретали. В первую очередь это безопасность своей семьи. Тем более, если семья многодетная, за детей больше переживаешь. Тем более печка, то есть здесь не газовое отопление. Само собой может любое произойти»,- сказала жительница Костанай-2 Екатерина Юрченко.

Датчик в доме Екатерины установили бесплатно, так как семья многодетная. Подобные установки уже провели в 12 домах социально-уязвимых костанайцев. Всего же до конца отопительного сезона для этой категории граждан планируют установить 90 приборов. Их будут размещать в домах по мере обхода жилого сектора. Кроме того благодаря спонсорам часть домов получила возможность бесплатно воспользоваться услугами трубочиста. Ну, а сам специалист по очистке дымоходов подготовил для жильцов собственный подарок.

«Всем людям, которым я прочищаю дымоход, я от себя дарю такие вот книги. У меня полный гараж книг. Всем раздаю, пожалуйста. Для самопознания»,- сказал трубочист Алмаз Бугубаев.

Начиная с осени благодаря спонсорской поддержке порядка 20 домов малообеспеченных семей Костаная воспользовались бесплатной услугой очищения дымохода.

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