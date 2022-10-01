В Костанай доставлен Ковчег с мощами – преподобного Сергия Радонежского

1-3 октября 2022 года в Костанайскую епархию будет доставлен Ковчег с мощами великого святого – преподобного Сергия Радонежского.

Мощи прибудут в нашу область в сопровождении делегации из Троице Сергиевой лавры (Россия, г. Сергиев Посад, Московская область).

Поклониться мощам можно будет:

В Костанае

1 октября 2022 года

10:30 ч. – встреча мощей в Константино-Еленинском кафедральном соборе города

Костаная. Доступ к мощам — до 13:00 ч.

2 октября 2022 года

09:00 – 23:00 – Константино-Еленинский кафедральный собор.

3 октября 2022 года

09:00 – 14:30 – Храм Святителя Николая города Костаная (на 15-м магазине).

В Рудном

1 октября

14:00 – 20:00 – Собор Иоанна Богослова города Рудного (Парковая,55).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.