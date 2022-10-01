В Костанай доставлен Ковчег с мощами – преподобного Сергия Радонежского

1-3 октября 2022 года в Костанайскую епархию будет доставлен Ковчег с мощами великого святого – преподобного Сергия Радонежского.
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Мощи прибудут в нашу область в сопровождении делегации из Троице Сергиевой лавры (Россия, г. Сергиев Посад, Московская область).
Поклониться мощам можно будет:
В Костанае
1 октября 2022 года
10:30 ч. – встреча мощей в Константино-Еленинском кафедральном соборе города
Костаная. Доступ к мощам — до 13:00 ч.
2 октября 2022 года
09:00 – 23:00 – Константино-Еленинский кафедральный собор.
3 октября 2022 года
09:00 – 14:30 – Храм Святителя Николая города Костаная (на 15-м магазине).
В Рудном
1 октября
14:00 – 20:00 – Собор Иоанна Богослова города Рудного (Парковая,55).
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