В Костанай начали поступать дополнительные лекарственные средства

На распределительный склад компании «Стофарм» в Костанае вчера пришли фуры с лекарственными средствами. В общем, порядка 130 тыс. упаковок.

В регион завезли так необходимые сейчас людям антибиотики. К примеру, 58 тысяч флаконов для приготовления растворов для внутримышечных инъекций цефтриаксона, 36,5 тыс — цефазолина, 20 тыс. упаковок таблеток ацетилки, 3 тыс. упаковок Тамифлю и Терафлю. Завезли в регион и Клексан, но немного — 200 упаковок. Его назначают для недопущения появления тромбозов у людей в лежачем положении. Заказы на покупку этих лекарств уже поступили на склад Стофарм от различных аптечных сетей Костанайской области. Уже сегодня, как отметил коммерческий директор компании, они начили поступать для продажи населению. Людям будут доступны и азитромицин, его аналогов пришло больше 6 тыс. упаковок и притивовирусные. К примеру, Гроприносина пришло 3,5 тыс. упаковок.

«В список входят антибиотики цефазолин, цефтриаксоносн, азитромицин, противовирусные, жаропонижающие. мы совместно с аптеками Костаная максимально быстро хотим, чтобы лекарственные средства находились в аптеках планируется отгрузка в сети Фармаком и Забота. Так же лекарственные средства будут доставлены в районам и населенным пунктам отдаленным. Планируется отгрузка в Аркалык, Амангельды, Жангельды. С нашей строны мы делаем все, чтобы обеспечить лекарственные средства», — сообщил коммерческий директор ТОО Сергей Атикин.

Как отметили в пресс-службе областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, в ближайшие дни в регион ожидается очередное поступление необходимых медикаментов.

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