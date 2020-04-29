В Костанай прибыли юбилейные медали к 75-летию Победы

В Костанай прибыли 6 тысяч медалей к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Их должны вручить ветеранам, инвалидам войны и приравненным к ним людям, передает alau.kz

Такие медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне прибыли сегодня вечером в Костанай. Ими должны наградить участников и инвалидов войны.

Юбилейная медаль

«По Костанайской области юбилейными медалями будут награждены около 6 тысяч человек. Конечно же, в первую очередь это участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны,»- сообщила Алия Мекебаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

Вручение планируют провести в домашней обстановке. Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия, в том числе торжественные награждения, отменены. Так что сотрудники местных акиматов принесут медали прямо домой. Вместе с ними, как и в прошлом году, обещают вручать продовольственные корзины. Такие визиты должны организовать в канун 9 мая.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.