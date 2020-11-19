В «Костанай-Су» появились мобильные контролёры

На предприятии «Костанай-Су» появились «мобильные контролеры». Теперь у каждого проверяющего вместо множества бумаг только планшет. В нем есть все данные по каждому потребителю. Начиная от того, когда проводилась последняя поверка счетчика до задолженности абонента, передает alau.kz

На предприятии «Костанай-Су» намерены полностью отказаться от бумажного документооборота. Первые шаги в этом направлении были сделаны 2 года назад, когда потребители смогли через сайт заключать договоры на услуги водоснабжения, получать извещения. Но огромное количество лишних актов, справок и прочего оставались на предприятии. Поэтому в Костанай-су началось оснащение контролеров специальными планшетами. 25 контролеров у каждого планшет с программой и закрепленный район с абонентами.

«По каждому лицевому счету есть адрес ну и соответственно абонент. Заходя на конкретный лицевой счет она видит все данные по абоненту. То есть его долг, когда он проводил, у него последний раз была опломбировка, распломбировка, когда ему необходимо проводить поверку», — рассказал заместитель директора ГКП «Костанай-Су» Арман Жунусов .

Сколько человек проживает и так далее. С помощью камеры на планшете фотографирует счетчик, и эти данные сразу же попадают в общую базу «Костанай-Су». Но мобильный контролер видит только данные потребителей своего района, зайти в чужую базу невозможно. Сейчас эта система внедряется в тестовом режиме, работники все еще изучают ее особенности. Но не все оказались рады таким переменам. Часть утверждает, что не готова работать.

«Но большая часть сотрудников они на самом деле довольны и рады, что есть мобильное приложение и им нет необходимости таскать все вот эти акты в бумажном виде. Постоянно приезжать и вот эти акты отдавать, им надо день в день отдавать. Во-первых, это экономия времени, упростилась задача в составлении этих актов», — пояснил Арман Жунусов.

Экономия времени как для контролера, так и для потребителя. Что касается подписи того или иного документа, то это можно будет сделать тоже через планшет. Систему «Мобильный контролер» предприятие разработало самостоятельно, на это ушло 7 месяцев. На предприятии также обратились к костанайцам с напоминанием, о необходимости передать данные со счетчиков контролерам и погасить задолженность.

«Мы обязаны подавать через нотариуса в суд. Что это значит для потребителя? Если вы накопите долг в 5 тысяч тенге, у вас появляются дополнительные затраты. Затраты нотариусу, затраты судебному исполнителю, затраты на почтовые услуги, имея долг в 5 тысяч, абонент заплатит больше 5 тысяч сверху, то есть 10180 тенге он заплатит», — указал Арман Жунусов.

В дальнейших планах у предприятия запустить подобное мобильное приложение не только для контролеров, но и для потребителей.

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