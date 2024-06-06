В костанайских автобусах провели проверку

Сегодня нашей съемочной группе удалось побывать в рейде по городским автобусам. Такие проверки по выявлению среди пассажиров общественного транспорта безбилетников проводятся регулярно.

Однако, по словам представителя компании «AlemPay», в последнее время недобросовестных пассажиров стало больше. Помимо этого, по словам сотрудников дорожной полиции, пассажиры в автобусе не соблюдают правила пользования общественным транспортом, а именно технику безопасности.

Плюс ко всему, зачастую «зайцами» в автобусе становятся дети и подростки.

«Еще участились такие факты, что пассажиры не оплачивают за проезд при перевозке общественного транспорта. За это предусмотрено по статье 622 меры взыскания в размере 2 МРП в случае неуплаты», — объяснил старший инспектор БПП УП Костаная Мурат Имамбаев.

При выявлении контролером таких пассажиров, к маршруту вызываются стражи порядка, которые регистрируют данный факт. Однако, с несовершеннолетними дела обстоят иначе. Например, детей до 16 лет принудительно высаживать из автобуса без законного представителя рядом нельзя. Сегодня рейд прошел спокойно, недобросовестных пассажиров среди костанайцев замечено не было.

Напомним, что в обязанности контролера входит требования соблюдения пассажирами общественного порядка и правил перевозок пассажиров. Но он не имеет права выписывать штрафы или применять физическую силу по отношению к пассажиру.

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