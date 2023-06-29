В костанайских поликлиниках прикреплено на 30 тысяч человек больше, чем фактически проживают в городе

Сегодня в Костанае есть 6 поликлиник, в которых населению оказывают первично медико-санитарную помощь. К ним прикреплены 293 тысячи человек. При этом, согласно последним данным, в областном центре проживают на 30 тысяч человек меньше.

Такую разницу в акимате называют внушительной. В областном управлении здравоохранения говорят, что на это есть несколько причин.

«Мы получили выгрузку из агентства статистики, цифры разнятся. Управлением здравоохранения было направлено письмо в адрес медицинской организации для выравнивания ситуации. Мы недавно выявили, что бы ли граждане, которые выехали, получили гражданство другой страны, но при этом числятся у нас в реестре прикрепленного населения», — сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Майра Бейсен.

В Фонде медстрахования информацию о том, что количество прикрепленного населения в Костанае больше, чем проживающих, подтверждают. По мнению руководителя костанайского филиала фонда, цифры разнятся по той причине, что к городским поликлиникам прикрепляются сельские жители, чтобы иметь доступ к более качественной медицине.

«Например, в Костанайском районе численность населения по статистике на 1 мая составляла 73 тысячи человек, но при этом прикрепленных к организации Костанайской районной больнице — 59 тысяч человек. Мы предполагаем как раз, что это жители близлежащих сельских регионов, которые прикрепились к организациям города, соответственно, такая разница допустима», — объяснил директор филиала ФСМС по Костанайской области Батырбек Нургалиев.

Батырбек Нургалиев отмечает, что каждая поликлиника должна ежемесячно мониторить свои базы данных, и удалять из списков тех, кто открепился, и тех, кто умер.

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