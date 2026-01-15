Айткуль Сейдегалиева сегодня пришла на профилактический скрининг в поликлинику №3, к которой она прикреплена. Женщине 65 лет, она на пенсии и признаётся, что такие обследования старается не пропускать, так как внимательно относится к своему здоровью.
Во время скрининга пациентам измеряют артериальное и глазное давление, проверяют рост и вес, берут необходимые анализы, а при необходимости направляют на дополнительные осмотры.
Айткуль Сейдегалиева, жительница Костаная:
«Главное — здоровье. Поэтому всегда проходим скрининг».
В этом году обследования проходят граждане, рождённые в чётные годы. Скрининг предназначен для мужчин и женщин, начиная с 40 лет. При этом диагностика на рак шейки матки для женщин проводится уже с 30-летнего возраста. Программа направлена на раннее выявление заболеваний системы кровообращения, сахарного диабета, глаукомы и онкологических заболеваний.
В поликлинике отмечают, что скрининги позволяют выявлять серьёзные болезни на ранних стадиях и своевременно направлять пациентов к профильным специалистам. Уже сейчас медики фиксируют рост выявляемости сахарного диабета и других хронических заболеваний.
С этого года программа профилактических скринингов расширена. Мужчины с 50 лет дополнительно проходят обследование на предрасположенность к инфарктам и инсультам — заболеваниям, которые в последние годы остаются одной из основных причин смертности.
Кроме того, работающим гражданам гарантировано право на прохождение скрининга с сохранением рабочего места и заработной платы. А обследования на онкологические заболевания теперь входят в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, что позволяет пройти диагностику даже тем, у кого нет медицинской страховки.
